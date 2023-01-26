Boeing 737 протаранил крылом здание терминала в Индонезии при выходе на полосу

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov; 5-tv.ru

Сооружение, как и крылатая машина, значительно повреждены. Что стало причиной инцидента?

Здание терминала аэропорта протаранил Boeing 737 в Индонезии. Видеозапись опубликована в Twitter. Как сообщает Telegram-канал AviaNews, столкновение произошло во время разворота крылатой машины для того, чтобы «вырулить» на взлетно-посадочную полосу.

Sayap kanan Pesawat Lion Air tujuan Sentani, Kabupaten Jayapura menabrak atap garbarata Bandara Mopah Merauke, Kamis (26/1/2023) pukul 09.10 WIT. pic.twitter.com/7DCTJmsxR7 — Asumsi (@asumsico) January 26, 2023

В результате инцидента пострадавших нет. На борту было 155 человек. Правая законцовка крыла (винглет — Прим. ред.) повредилась. Значительно повреждено и здание терминала.

In the act of movement for flight JT797 departure, this 2008 built Lion Air Boeing 737-900 aircraft (PK-LFO) hit its Right hand side winglet to the Airport building structure, receiving damage at Merauke Mopah International Airport (WAKK), Indonesia on 26 Jan. #aircraft #safety pic.twitter.com/XpP0mJbjJR — FL360aero (@fl360aero) January 26, 2023

К слову, в январе в Непале рухнул самолет, на борту которого находилось четверо россиян. По информации представителя авиауправления Непала, на месте катастрофы нашли не менее 40 тел погибших. Точные причины ЧП названы не были.

Уточнялось лишь, что воздушное судно потерпело крушение почти сразу же после взлета. Кроме того, были обнародованы кадры последних секунд жизни одного из пассажиров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, для чего погибшая в авиакатастрофе пара из Ростова летела в Непал.