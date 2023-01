Boeing 737 протаранил крылом здание терминала в Индонезии

Здание терминала аэропорта протаранил Boeing 737 в Индонезии. Видеозапись опубликована в Twitter. Как сообщает Telegram-канал AviaNews, столкновение произошло во время разворота крылатой машины для того, чтобы «вырулить» на взлетно-посадочную полосу.

В результате инцидента пострадавших нет. На борту было 155 человек. Правая законцовка крыла (винглет — Прим. ред.) повредилась. Значительно повреждено и здание терминала.

In the act of movement for flight JT797 departure, this 2008 built Lion Air Boeing 737-900 aircraft (PK-LFO) hit its Right hand side winglet to the Airport building structure, receiving damage at Merauke Mopah International Airport (WAKK), Indonesia on 26 Jan. #aircraft #safety pic.twitter.com/XpP0mJbjJR