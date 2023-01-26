Какую роль новый глава Минобороны ФРГ Писториус сыграет в «украинском деле»?

Фото, видео: FILIP SINGER / ТАСС; ВКонтакте / Виктор Литовкин; 5-tv.ru

Как говорят в народе, политику пришлось «переобуться» в отношении к России.

Политолог Виктор Литовкин прокомментировал вступление Бориса Писториуса в должность министра обороны ФРГ. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, что из себя представляет немец, и чего он сможет добиться будучи главой военного ведомства Германии.

По словам эксперта, Писториус еще не успел проявить себя в должности, поэтому говорить о нем, как о министре обороны, еще рано. Единственное, что он сделал — обсудил судьбу немецких поставок Украине на «Рамштайне».

«Очередной чиновник, которого выбрал Шольц. Человек раньше работал в структурах, которые занимались укреплением советско-германского сотрудничества. Сейчас он направляет свои силы против России», — высказал Литовкин.

Специалист подчеркнул, что ни один министр обороны не может повлиять на процессы на Украине. По словам политолога, нужно понимать, что Германия не является суверенным государством — это «полуколония» США, которая действует, как прикажет покровитель. Даже если это противоречит национальным интересам.

«Министр обороны не играет никакой роли в этом вопросе. Все делает Вашингтон и Берлин. А министр обороны — исполнитель», — заявил политолог.

В заключение Литовкин добавил, что предшественника Писториуса пришлось сменить из-за общественного давления. Кристина Ламбрехт отличалась скандальными поступками и действиями, а также не понимала нюансов занимаемой должности. Новоиспеченный министр обороны, являясь западной марионеткой, никаких решающих изменений в военную политику ФРГ также не внесет, отметил эксперт.

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