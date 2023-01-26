Бывшая девушка Воробьева нашла бизнесмена, который тратит на нее миллионы

Фото: Instagram* / dr_natalyazubareva

Сладкоголосый сердцеед Воробьев больше не интересует особу?

Экс-девушка певца Алексея Воробьева доктор Наталья Зубарева открыла подробности личной жизни. Девушка встретила мужчину мечты, который тратит на нее миллионы, а сладкоголосый сердцеед Воробьев ее больше не интересует. Об этом сообщило издание passion.ru.

«Мы с ним вместе уже несколько месяцев. Познакомились в Англии, в Манчестере, в компании общих друзей совершенно случайно», — рассказывает девушка.

Ее избранник 25-летний англичанин-бизнесмен, который всего за десять дней потратил два миллиона рублей только за номер в отеле, в котором влюбленные остановились отдохнуть на Мальдивах.

Девушка заявила, что не знает, во сколько обошлось их проживание в номере — «не интересовалась насколько дорогой».

Сама Зубарева старше возлюбленного на десять лет. Известно, что у 35-летней Натальи трое детей. Зубарева говорит, что уделяет им много времени и полностью обеспечивает их финансово, так как ни один из бывших супругов не помогает.

В начале месяца Наталья ездила отдыхать с детьми, а потом решила, что может и сама отдохнуть наедине с молодым человеком. Детей Зубарева оставила с мамой, а самого младшего с няней. Новый избранник Натальи уже успел познакомиться с детьми и порадовал их дорогими подарками.

«Они в хороших отношениях, каждый день разговаривают по видеосвязи. Он передает подарки на все праздники», — говорит Наталья.

В ближайшее время жених планирует приехать в Россию и познакомиться лично с малышами. Для Зубаревой это очень ответственный шаг, так как, по словам девушки, ранее она никого не знакомила со своими детьми после развода с мужем.

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