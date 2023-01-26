В Петербурге и Новосибирске ликвидировали сеть мошенников из «колл-центров»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

Люди не сразу раскусывали уловки злоумышленников.

В Петербурге и Новосибирске задержали группу лжебанкиров, обманывающих людей по всей стране. В МВД показали кадры штурма офиса аферистов, которые создали сеть колл-центров.

Мошенники звонили людям и представлялись работниками несуществующих банков. Предлагали помочь с кредитами. А потом под предлогом страховых взносов или оплаты доставки выманивали у клиентов деньги и переставали выходить на связь. В Петербурге жил главарь преступного бизнеса и его помощник, остальные работали в Новосибирске. В отношении десяти подозреваемых возбуждены уголовные дела.