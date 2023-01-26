Вперед, за свободу: как штурмовики работают в зоне СВО под Кременной

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

Российские военные преграждают путь контратакам ВСУ.

А сейчас — впечатляющие кадры работы наших беспилотников «Ланцет» под Кременной. Дрон-камикадзе уничтожил американскую гаубицу М-777, буквально спикировав на нее. Эта установка — не единственное здесь оружие натовского калибра. Буквально накануне после обстрела из HIMARS в руины превратилось здание музыкальной школы. Чем отвечает Кременная — город, живущий на огневом рубеже, расскажет корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Надежно укрытые от вражеских беспилотников, расчеты гаубицы Д-30 приступают к огневой работе. Орудие заряжают, мгновенно следует выстрел.

Орудие бьет в направлении населенного пункта Торское. Здесь важное замечание, если всего неделю назад данные расчеты просто преграждали путь контратакам со стороны ВСУ, то теперь наоборот расчищают путь для нашей пехоты.

Огонь беглый, чтобы не дать вражеской пехоте опомниться! Дальше все также густым лесом подходим на максимально безопасной дистанции к переднему краю.

«Слышно очень хорошо, что где-то там в дали, в лесном массиве работают стрелковые орудия, рядом также работают артиллерийские орудия. Так выглядит штурм в здешних местах», — говорит корреспондент.

Здесь же российские танки выходят на огневые рубежи под прикрытием нашей новейшей техники — БМПТ «Терминатор». Вражеская техника поражена, теперь слово за пехотой.

«Постоянно по дороге встречаем наши Уралы со штурмовиками, направляются они туда, глубже к передовой. Везут подкрепление. И судя по всему штурм развивается с быстрой силой», — добавил журналист.

Тем временем над поляной артиллеристов завис беспилотник ВСУ, высокая опасность. Но в укрытие ушли не все военнослужащие

«Вот такая специфика работы здесь. Несмотря на то, что мы можем быть до сих пор под прицелом вражеского беспилотника, расчеты у орудий! Те, кто не задействованы — в укрытии. А эти парни в действии! Ведь там, за несколько километров отсюда очень сильно ждут нашу огневую поддержку», — заключил корреспондент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в ЛНР сообщили об обстреле Кременной со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS.