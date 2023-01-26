Загадочный Porsche: хронология жесткого ДТП в Москве

Фото, видео: Deposithotos / alexfan32; 5-tv.ru

Хозяйка иномарки регулярно получала штрафы за превышение скорости.

В Москве сейчас ищут водителя Porsche, который на тротуаре сбил троих пешеходов. С места аварии виновник бежал, бросив машину. Одна пострадавшая сейчас в реанимации. Следователи нашли владельца дорогой иномарки — это девушка. Но по словам очевидцев, в момент аварии за рулем был мужчина. Корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук о ДТП, где до сих пор остается много неизвестных.

Эксперты криминалисты снимают отпечатки пальцев — это все, что оставили после себя скрывшиеся с места ДТП двое мужчин. В салоне Porsche Cayenne, не нашлось и документов на автомобиль, виновники аварии не забыли прихватить их с собой после того, как сбили троих пешеходов. Двое из них сейчас находятся в больнице с многочисленными травмами.

«У меня перелом бедренной кости, по-моему, тазобедренной в районе левой ноги и перелом правой ноги перелом колена. Также легкие ссадины на руках и голове», — рассказал пострадавший Илья Рожков.

В тот вечер 21-летний Илья шел вместе со своей девушкой по направлению к дому. Примерно на половине пути, услышал рев мотора за спиной и не успев обернуться оказался на асфальте. Его задело по касательной, основной удар пришелся на возлюбленную. За ее жизнь сейчас борются врачи.

«Там перелом таза и бедер. Ей провели операцию — в реанимации, в ту же ночь. Сейчас она лежит, восстанавливается в 68 больнице», — добавил пострадавший.

В шоковом состоянии, не чувствуя боли, Илья первым позвонил отцу и сообщил о случившемся. Дмитрий Рожков моментально поехал в больницу к сыну уже после начал интересоваться: кто же был за рулем? Оказалось, что свидетели только видели два силуэта убегающих в даль мужчин.

«Он сказал, что сбили и видел, как двое мужиков из машины выбежали и убежали, все. Оставили машину заведенной и скрылись», — пояснил отец пострадавшего Дмитрий Рожков.

Согласно информации из открытых источников, турбированный Porsche Cayenne на 400 лошадиных сил почти что каждый год менял владельца и попадал в аварии. Каждый хозяин выжимал максимум из машины, не отпуская педаль газа, за что регулярно получал штрафы. Что удивительно, машина за полтора миллиона числиться на 23-летней девушки, родители которой, похоже, совсем не в курсе о премиум иномарке.

— У нее есть какой-то автомобиль в пользовании?

— Автомобиля нету

— Не продавала в ближайшее время ничего?

— Ц…* мотает головой*

По нашим данным, девушка согласилась зарегистрировать автомобиль на себя, но ни разу не сидела за рулем — катались ее друзья. Сейчас их поисками занимаются правоохранителями, ведь они должны ответить за то, что отправили двоих людей на больничные койки.

Ранее 5-tv.ru рассказал об опубликованном видео с места смертельного ДТП с микроавтобусом и автоцистерной под Тулой.