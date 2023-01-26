Вдова создателя «Ералаша» Грачевского обжаловала решение о взыскании его долгов

Вдова Грачевского обжаловала решение о взыскании 4 миллионов рублей в пользу «Ералаша»

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Гендиректор киножурнала требует от Екатерины Белоцерковской огромную сумму, которую Грачевский ему якобы задолжал при жизни.

Вдова основателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская обжаловала иск о взыскании с нее и других наследников кинорежиссера четырех миллионов рублей. Эту информацию 5-tv.ru подтвердил адвокат Белоцерковской Евгений Бранецкий. По его словам, рассматривать апелляционную жалобу суд начнет в феврале.

Гендиректор «Ералаша» Аркадий Григорян, занявший место бессменного Бориса Грачевского после его кончины, продолжает дело киножурнала. Бывший партнер и друг Грачевского решил добиться через суд у его вдовы 18 миллионов рублей, которые ему якобы задолжал глава семьи. Об этих долгах Белоцерковская не знала.

В прошлом году суд частично удовлетворил иск Григоряна и постановил взыскать четыре миллиона рублей с четверых наследников Грачевского.

Такой же иск к наследникам подавала компания «Ералаш». Суд удовлетворил требования и постановил взыскать с ответчиков 11 миллионов рублей. Это решение вдова Грачевского тоже обжаловала, но дату рассмотрения еще не назначили.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Грачевского живет на пособие.