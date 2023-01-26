Переживший инсульт Малежик научился пользоваться памперсами и петь на костылях

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Болезнь полностью перевернула жизнь артиста, зато он сделал для себя чудесное открытие.

Российский певец и композитор Вячеслав Малежик тяжело переживает последствия инсульта. Болезнь у артиста была диагностирована еще шесть лет назад, а на восстановление понадобились годы. За это время он научился обращаться с памперсами и давать концерты на костылях.

Музыкант в деталях помнит, как тогда из здорового человека он в секунды превратился в беспомощного.

«Помню только, как я свалился с кровати и не смог встать. Я стал проверять, что у меня отказало, и понял, что не могу глотать, у меня не работают правая ноги и правая рука», — цитирует артист издание dni.ru.

В тот момент, по его словам, он не столько думал о здоровье, сколько о том, сможет или нет дать ближайший концерт на Севере, за который обещали хорошие деньги. Но инсульт — не ОРВИ, кому-то болезнь не дает второго шанса на нормальную жизнь. Малежику — дала, но выздоровление — дело не двух недель.

Три месяца композитор боролся всеми силами, чтобы выкарабкаться с того света. Музыкант не то что ложку в руках держать не мог, но и до туалета дойти.

«Я до туалета не мог три месяца сам добраться. Прошел знакомство с памперсами. Я не мог самостоятельно есть. Была победа, когда я из стакана попил киселек», — вспоминает он.

Чудесного возвращения из больницы у артиста тоже не случилось. Оттуда его направили в реабилитационный центр в Зеленограде, и там-то он впервые вышел на сцену после всего пережитого. Маленький концерт в тот день сделал счастливым много людей.

«Мне помогли подняться, посадили на стул, и я стал петь для людей на костылях и каталках. Такой вот был паралимпийский концерт. Думаю, эта „малежикотерапия“ помогла и другим больным, и мне», — полагает он.

После этого дела музыканта пошли на поправку. К артисту пришло полное осознание того, что он просто должен, обязан восстановиться. А еще произошло главное знакомство в его жизни — с Богом. Только болезнь отсеяла все сомнения музыканта в его существовании.

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