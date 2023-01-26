Нефтяной шок: эксперт оценил угрозу для РФ из-за обрушения цен на нефть

Финансист Коган: цена за баррель нефти Brent в 2023 году не опустится ниже 60 долларов

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На сколько подешевеет нефть в 2023 году и столкнется ли Россия с кризисом?

Какова реальная угроза для России на фоне обрушения цен на нефть, в беседе с URA.RU рассказал финансист Евгений Коган. По его словам, маловероятно, что в этом году баррель нефти Brent подешевеет ниже 60 долларов, несмотря на все опасения.

«Разговоры про нефтяной шок — это любимое дело журналистов, они им пугают людей. Нужно смотреть на цифры. Может быть, цены из-за рецессии снизятся до 60-70 долларов за баррель. Глобально это не шок. Это нормальная ситуация», — объяснил Евгений Коган.

Он считает, что поддержать цены на нефть сможет Китай, потому что именно эта страна отказалась от «нулевой терпимости к коронавирусу» и начала стимулировать спрос. Потребление стало стабильно расти после отмены ограничений из-за эпидемии.

«У России есть Китай, потребление которого стабильно начало расти после выхода из ковидных ограничений. Поэтому я не верю в то, что мы с вами стоим на пороге катастрофы. Снижение цен? Да, вполне возможно. Но мировая экономика не находится в ситуации кризиса. Она находится в состоянии рецессии. Это разные вещи», — подчеркнул финансист.

По его мнению, слишком мал шанс того, что рецессия перерастет в кризис, поэтому в нефтяной шок Коган не верит.

Ранее 5-tv.ru писал, что ввод потолка цен на нефтепродукты из РФ оказался сложным для США.