Глава Одесской области Марченко заявил об ударах по объектам энергетики

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В некоторых регионах Незалежной сейчас есть проблемы с электроснабжением.

Прилеты по объектам энергетической инфраструктуры в Одессе и других областях Украины действительно были, эту информацию подтвердил глава Одесской областной администрации Максим Марченко. По его словам, теперь в областях наблюдаются трудности с подачей электроэнергии.

«В результате массированного ракетного удара попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины, поэтому сейчас есть значительные проблемы с электроснабжением», — сообщил Марченко в Telegram-канале.

В том числе глава Одесской районной администрации Юрий Крук заявил о повреждении двух объектов критической энергетической инфраструктуры на территории региона. По его словам, над Одесским районом сейчас ведется работа противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне украинские журналисты заявили об ударах по Киевской, Днепропетровской, Николаевской и Винницкой областях. После этого киевский градоначальник Виталий Кличко подтвердил новость о первом взрыве в столице Незалежной. Также утром было объявлено о воздушной тревоге по всей территории страны.

Еще с 10 октября 2022 года ВС РФ наносят удары по объектам военной инфраструктуры и связанным с ней объектам энергетики и связи Украины. По словам российского лидера Владимира Путина, такие меры являются ответной реакции на террористические действия украинских националистов, в том числе на Крымском мосту.

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