В Кремле отреагировали на предложение изменить статус СВО на Украине

Песков заявил, что смены статуса спецоперации по защите Донбасса на повестке нет

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

Можно ли считать поставки тяжелых танков Незалежной основанием для смены названия вооруженного конфликта?

В Кремле не обсуждается вопрос смены статуса специальной военной операции (СВО) из-за поставок танков Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас на повестке дня нет такой темы. Лучше, наверное, детали какие-то уточнить у господина Шеремета», — ответил Песков на брифинге с журналистами.

Михаил Шеремет — депутат Госдумы РФ от крымского региона, который предложил изменить статус СВО из-за поставок тяжелых танков Украине, но не стал уточнять, на какой именно статус надо менять. По его мнению, происходящие события выходят за рамки обычного военного конфликта.

Однако в Кремле не считают это основанием для изменения статуса спецоперации.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад отреагировал яростью на планы РФ, Китая и ЮАР провести совместные учения.