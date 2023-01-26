Как мертвому припарка: почему танки Запада не помогут Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Armin Weigel; 5-tv.ru

В Европе и НАТО думают, что поставки техники в Самостийную как-то изменят ситуацию на поле боя. Чего не учли за океаном?

Западные танки не помогут Украине перевернуть ход боевых действий. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это небольшое количество. 130 танков, которые будут поставляться от трех до 12 месяцев. Хотя танки Leopard последней модификации одни из лучших танков в мире, Германия произвела буквально десяток или меньше штук. На мой взгляд, это мало повлияет на ход военных действий», — прокомментировал собеседник.

Чепа также отметил, что сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) позиционно проигрывают. Политик подчеркнул, в Европе и Североатлантическом альянсе думают, что поставки техники как-то помогут Незалежной. При этом депутат упомянул тот факт, что для противотанковых систем РФ боевые машины Запада не являются проблемой, поэтому отправка вооружений больше носит политический окрас. Также эксперт подметил, что арсеналы многих стран Европы сейчас опустошены.

На фоне спецоперации в Донбассе против радикалов недружественные к РФ государства начали оказывать финансовую и военную поддержку киевскому режиму, однако ряд аналитиков в том числе зарубежных считает, что подобные меры бесполезны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Запад при помощи Украины обновляет свою армию.