Infinity раздора: на Константина Хабенского подали в суд из-за автомобиля

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Начало этой истории было положено еще несколько лет назад, когда звезда «Улицы разбитых фонарей» затеял ремонт в своей просторной квартире в столице.

На российского актера и худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского подали в суд из-за дорого автомобиля, который арестовали по решению суда. Соответствующая информация опубликована на сайте судов общей юрисдикции.

Пострадавшим в этой истории стал мужчина по имени Александр. В один прекрасный день ему посчастливилось купить одну из последних моделей Infinity, на радость была недолгой — машину арестовал Арбитражный суд Московской области из-за долгов предыдущего владельца.

Этот клубок завязался еще несколько лет назад, с того момента, когда Константин Хабенский затеял ремонт в своей просторной квартире в Тверском районе столицы. Знаменитость обратился за услугами в одну из дизайнерских фирм «Империя» и выложил 6,5 миллиона рублей. Но со временем стал замечать, что результат совсем не соответствует ожиданиям. Подозрения актера подтвердились после того, как он заказал профессиональную экспертизу, и хотел вернуть деньги по-хорошему. Но было поздно.

Владелец строительной организации оказался на тот момент банкротом. Оспаривать свои права худрук театра решил через суд, и обратился с требованием арестовать имущество должника. Так под процедуру и попал автомобиль премиум-класса. Дело в том, что по факту у него новый владелец, тот самый Александр, а по документам — еще прежний.

Теперь мужчине придется защищать свои права в суде — он подал иск как на самого Константина Хабенского, так и продавца автомобиля. По информации, обнародованной на сайте судов общей юрисдикции, ближайшее заседание назначено на 18 февраля.

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