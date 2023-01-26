Одно неловкое движение: в каких случаях поворот головы может свести в гроб

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people

Что может спровоцировать разрыв аорты и как предотвратить беду?

В Америке 35-летний местный житель резко повернул шею и чуть не умер от трех инсультов. Инцидент прокомментировала врач-терапевт Ирина Ярцева в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По мнению медика, американец, скорее всего, страдал сахарным диабетом или ожирением, так как подобные случаи обычно происходят вследствие этих диагнозов. От резкого движения у него произошел разрыв аорты на шее.

«Такое тонкое место, там при определенных обстоятельствах, либо на фоне резкого скачка давления, либо на фоне травмы может произойти разрыв, если есть изначально бляшка», — объяснила Ирина Ярцева.

Она также отметила, что американец вряд ли обращался к врачам и считал себя абсолютно здоровым. Но людям, входящим в группу риска, стоит наблюдаться у специалиста.

«Есть три ключевых фактора, повреждающих сосудистую стенку, — это курение, скачки давления и скачки сахара в крови. То есть это гипертоники, диабетики, курильщики со стажем, либо любители сладкого и алкоголя, либо люди с гиподинамией, то есть у них малоподвижный образ жизни», — рассказала терапевт.

По ее словам, если вовремя не распознать разрыв аорты, то повреждения могут быть летальными.

«Все зависит от особенностей строения человека, особенностей организма и износа организма, какой у него стаж болезней», — резюмировала Ярцева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как помочь человеку с инсультом до приезда врачей.