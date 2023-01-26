Семилетний мальчик умер в агонии после лечения краснухи в домашних условиях

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Тело направлено в морг для установления точных причин смерти.

Семилетний мальчик скончался в агонии в детской больнице в Выборге. Тетя ребенка привезла его к врачам самостоятельно, не дождавшись бригаду скорой помощи. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Родственница доставила мальчика в тяжелом состоянии в детскую больницу, однако всего через 45 минут была констатирована смерть ребенка.

Со слов тети, школьник несколько дней чувствовал недомогание. Семья лечила его самостоятельно и сбивала температуру жаропонижающими с 20 января. Через три дня родственники все-таки обратились за медицинской помощью, потому что температуру сбить в домашних условиях было уже невозможно. Врачи поставили ребенку диагноз «краснуха» и назначили лечение.

Спустя еще два дня, в связи с ухудшением самочувствия ребенка, было принято решение о вызове скорой помощи, но, не дождавшись врачей тетя отвезла ребенка в медицинское учреждение, где он умер.

Ребенок был ввезен на территорию РФ в феврале 2022 года для получения российского гражданства, проживал с тетей. Мать мальчика находится в Таджикистане.

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