Это опасно? Врачи поставили диагноз госпитализированному Садальскому

Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин

Знаменитый артист собирался лететь в другой город, однако внезапная госпитализация нарушила планы.

Актер Станислав Садальский попал в Боткинскую больницу в Москве с обильным носовым кровотечением. Как стало известно 5-tv.ru, медики уже поставили ему диагноз — рецидивирующее носовое кровотечение, искривление перегородки носа, ринит, гипертонический криз.

Кровь очень долго не останавливалась, однако врачи справились со злосчастным потоком. Сейчас заслуженного артиста РСФСР уже выписали из больницы и назначили необходимое лечение.

Ранее Садальский сообщал о своем состоянии в личном блоге. Что именно спровоцировало столь сильное кровотечение — знаменитость не знает. Однако у него есть предположение, что во всем виноваты стресс из-за смерти друзей, а также разжижающие кровь препараты.

В том числе артист собирался полететь в Мурманск в среду. Увы, визит в регион пока отменен. Ранее 5-tv.ru сообщал, что спектакль в этом городе перенесли из-за болезни Садальского, который должен играть в постановке.