Британские военные отказались помогать женщине-кавалеристке, наблюдая за ее мучениями

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dinendra Haria; 5-tv.ru

Сослуживцы повели себя отнюдь не как джентльмены.

Великобритании военнослужащие из королевского полка не смогли проявить себя джентльменами в довольно деликатной ситуации. Они не подали руку женщине.

Кавалеристка долго не могла забраться на своего коня. Мужчины-сослуживцы смотрели на ее мучения со стороны, разве что придерживая лошадь. А вот девушке никто так и не помог — видимо, посчитав, что в королевских войсках правила обычной жизни не действуют.

Все это произошло незадолго до церемонии с участием конного отряда, члены которого обязаны быть отличными наездниками.