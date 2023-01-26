Российских космонавтов могут отправить с МКС на Землю на Crew Dragon

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kjell Lindgren/NASA; 5-tv.ru

Почему НАСА и Роскосмос приняли такое решение?

Российские космонавты при необходимости смогут спуститься с МКС на американском корабле Crew Dragon компании Space X. О такой договоренности сообщили Роскосмос и НАСА.

Американское космическое агентство заявило, что оно открыто к сотрудничеству с нашими экипажами. Как подчеркнул российский космонавт Андрей Федяев, который сейчас готовится к полету, Россию и США уже давно связывают партнерские отношения с сфере космоса.

«Довольно длительное уже сотрудничество в космосе между нашими странами. Я всегда говорил, что жизнь людей в космосе является ярким примером, как люди должны жить на земле», — отметил Федяев.

НАСА предложило свою помощь после того, как стало известно о повреждении внешней обшивки российского космического корабля «Союз МС-22». Запуск корабля Crew Dragon, на котором к МКС отправится и российский космонавт, запланирован на 26 февраля.