«Барабаны войны на Западе звучат громче»: когда Украина получит новое оружие

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Там даже не пытаются прикрыться рассуждениями об оборонительных вооружениях для мира на Украине.

Случилось то, чего на западе ждали всю последнюю неделю: сразу две страны объявили о передаче танков Украине. Германия отправляет «Леопарды», США — «Абрамсы».

О своем решении особенно торжественно объявил Джо Байден. Рассказал, сколько боевых машин получит Киев, правда, не сказал когда. Ответ на этот вопрос искал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

«Балкенкройц» — тевтонский крест с белой окантовкой — лишь слегка подправили за последние 80 лет. Немецкие танки до боли знакомой символикой — спустя десятилетия после Второй мировой — снова готовы к походу на земли, которые фашисты называли «Рейхскомиссариат Украина». Голос, призывающий немцев с трибуны Бундестага протрезветь, постоянно перебивают.

«Боевые танки не принесут мир. Сдержанность! сдержанность! Посылать танки на борьбу с русскими войсками — после того, как было уничтожено 27 миллионов советских граждан? Эта наша историческая вина», — говорит Дитмар Бартш.

Баварцы устроили в Мюнхене акцию протеста: немцы в шоке от решения канцлера отправить «Леопарды» для борьбы с русскими. Сотни людей — на главной площади города — Мариенплац.

Но барабаны войны на Западе звучат гораздо громче. Там уже даже не пытаются прикрыться рассуждениями об оборонительных вооружениях для мира на Украине. Президент США в свойственной манере — с помощью оговорок по Фрейду — доносит до американцев истинную цель Белого дома.

«Вместе с союзниками и партнерами мы направили более 3 тыс. бронемашин с 8 тыс. артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских снарядов и более 50 новейших реактивных систем залпового огня. И я отправил средства противовоздушной обороны. Все, чтобы помочь противостоять жестокой агрессии Украины», — заявил Байден.

31 танк Абрамс, 80 Леопардов, которых наскребут по европейским сусекам — в Белом доме прямо говорят именно об агрессии: Киев должен не просто пойти в контрнаступление — а отбить российский Крым. А, может быть, и дальше.

«Для НАТО, созданного как оборонительный альянс после Второй мировой войны, поставка боевых танков и сотен других бронемашин, которые также перебрасываются в Украину, является прелюдией к наземной войне масштабов, невиданных ранее в Европе более семи десятилетий», — говорит корреспондент.

«Это последнее решение из серии постепенных эскалаций, которые медленно втягивают Соединенные Штаты и их союзников по НАТО ближе к прямому конфликту с Россией», — продолжает журналист.

Скорость, с которой европейцы согласились на поставки наступательных вооружения для Киева, не должна удивлять: в НАТО — палочная дисциплина.

«То, что сейчас делает канцлер Шольц — они играют с договором о прекращении огня от 1945 года. Америка хочет толкнуть нас на войну с Россией. Запретить дружеские отношения. Немцы — марионетки американского правительства», — заявил Айке Хамер.

Оголяя склады в Старом Свете, Вашингтон словно показывает немцам, полякам, скандинавам, испанцам, португальцам: в геополитических шахматах им отведена роль пешек. Чуть что — ими пожертвуют.

Во-первых, страны НАТО не беспокоятся о нарушении российских «красных линий». Рушится давнее убеждение, что некоторые элементы помощи НАТО Украине могут слишком сильно спровоцировать ядерную державу.

Во-вторых, НАТО меньше беспокоит возможность нападения со стороны самой России в ближайшем будущем: они передают оружие, которое им бы срочно понадобилось в случае такого конфликта.

«Как бы то ни было, Абрамсы, Леопарды, Пумы — все они будут уничтожены в любом случае. Это прекрасная возможность для России попрактиковаться на реальных вражеских танках в виде мишеней на поле боя», — говорит Скотт Беннет.

Вот только американцы — не спешат поставлять мишени на Украину. Если европейцев торопят — к концу марта сформировать 2 танковых батальона — это 70-80 машин, то 31 Абрамс — поставят не раньше осени. Они еще даже не сошли с конвейера.

«Они предпочитают передать пальму первенства, пустить танки в атаку, чтобы они были сожжены и предстали в виде горящего хлама своим европейским коллегам. Это очень выгодно с точки зрения американского ВПК», — говорит Дмитрий Солонников.

Да и всего оружейного лобби, которое в Америке часто причисляют к так называемому глубинному государству — которое реально управляет внешней и внутренней политикой Вашингтона. Акции «Дженерал динамикс» — где делают Абрамсы — только за последний месяц взлетели на 25%. Производитель немецких Боевых машин «Пума» и «Куница» — концерн Райнметаль — тоже потирает ладони в преддверии будущих заказов: котировки их ценных бумаг выросли на 15%. Мир на востоке Европы — западным элитам — просто не выгоден.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как почему танки Запада не помогут Украине.