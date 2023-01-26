Глава Nord Stream 2 Варниг раскрыл тайну беседы с Путиным после начала СВО

Глава Nord Stream 2 Варниг рассказал о разговоре с Путиным после начала спецоперации

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Глава государства предлагал бизнесмену переехать в Москву. Как тот отреагировал?

Специальную военную операцию (СВО) на Украине обсуждал директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава предприятия сообщил изданию Die Zeit. По словам Варнига, он пытался узнать цели СВО. Весь диалог шел на немецком.

«Каковы ваши цели? Вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска у Киева. Как это согласуется? Вам нужна Одесса или Харьков или вся Украина, или даже больше?» — спросил директор компании Nord Stream AG.

«Это государственная тайна», — ответил Путин.

Глава РФ предложил Варнигу переехать в Москву вместе с семьей, но тот не согласился. Как утверждал бизнесмен, президент России позвал его весной погостить «по-настоящему», но тот «еще не решил».

До этого Варниг намекнул на виновника взрывов на нитях газопровода «Северный поток», отметив, что российская сторона ни при чем. Когда журналисты спросили о причастности к теракту натовской страны, глава Nord Stream AG кивнул, но при наводящем вопросе про Великобританию ответил неоднозначно.

К слову, в Европе теракт посчитали саботажем со стороны России, однако Кремль заявил, что РФ сама терпит убытки, потому что голубое топливо тратится впустую.

Ранее 5-tv.ru писал о том, возможен ли ремонт «Северного потока».