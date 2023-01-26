Две оговорки и три десятка танков: помогут ли Украине американские M1 Abrams

Президент США Байден сообщил о передаче Украине 31 танка M1 Abrams, но не назвал сроки их поставки

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

Свое обращение Байден традиционно начал с путаницы, а закончил пространными обещаниями, что США передадут танки Украине «когда-нибудь».

Случилось то, чего на Западе ждали всю последнюю неделю: сразу две страны объявили о передаче танков Украине. Германия отправляет Leopard, США — M1 Abrams.

О своем решении особенно торжественно объявил Джо Байден. Рассказал, сколько боевых машин получит Киев, правда, не уточнил, когда. Ответ на этот вопрос искал Александр Романов.

Вопреки обыкновению, Джо Байден появился перед камерами вовремя — ровно в полдень по Вашингтону или в 20:00 по Москве, минута в минуту. За его спиной встали Госсекретарь Блинкен и глава Пентагона Остин –видимо, для большей внушительности.

И Байден начал говорить. Объявил, что все утро совещался с союзниками по НАТО о том, как лучше помочь Украине. Поблагодарил всех собеседников, при этом забыл, как зовут британского премьера Сунака. Байден назвал его «Синуком». А минутой спустя снова оговаривается, называя Украину жестоким агрессором.

«Все, чтобы помочь противостоять жестокой агрессии Украины, которая происходит из-за России», — заявил американский лидер.

И только потом Байден подошел к сути и сообщил то, ради чего этот выход к прессе и затевался.

«Сегодня я объявляю, что США передают 31 танк Abrams Украине — это эквивалентно одному украинскому танковому батальону. Министр обороны Остин рекомендовал пойти на этот шаг чтобы увеличить способность украинцев защищать свою территорию и достигать стратегических целей. Танки Abrams — самые продвинутые танки в мире», — лилась речь главы Штатов.

Последнее утверждение минимум дискуссионно: в Ираке и Афганистане США всегда прикрывали свои Abrams своими же ВВС. На Украине боевые машины, очевидно, останутся без поддержки с воздуха. Зато столкнутся с российской авиацией. В Вашингтоне, это, вероятно, осознают.

Так что Байден сразу делает оговорку: американцы даже не начали учить украинцев воевать на Abrams. Начнут, обязательно начнут, причем скоро. Но непонятно, когда. Точно так же и относительно сроков доставки Abrams на Незалежную Байден высказался максимально размыто.

«Доставка этих танков на поле боя займет время. Время, которое мы используем, чтобы убедиться, что украинцы полностью готовы задействовать танки Abrams в своей обороне», — отметил Байден.

Американская пресса уже пишет, что раньше осени Украина Abrams не увидит. А Киев просил танки конкретно к так называемому «весеннему наступлению».

Получается, в Штатах сомневаются в успехе кампании и хотели бы чтобы на поле боя горели боевые машины других стран — те же немецкие «Леопарды». Военные эксперты говорят, что ничего странного в такой американской неторопливости нет.

«Реальность такова, что этих поставок в любом случае будет недостаточно. Просто у США нет цели сделать так, чтобы Украина победила. У них цель нанести максимальный ущерб российским военным», — уверен бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Что интересно: именно эта тактика — попытаться измотать Россию при помощи Украины, и сделать так, чтобы вместо американцев гибли украинцы, не меняется даже со сменой администрации в Белом доме. Майк Помпео — при Трампе он был шефом ЦРУ — теперь открыто рассказывает, что Штаты давно начали натаскивать украинских военных.

«Вы должны знать, что США обучали украинских военных в течение ужасно долгого времени. Когда я еще был главой ЦРУ, я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами. Это все, что я могу сказать», — сообщил бывший глава ЦРУ Майк Помпео.

Глава офиса украинского президента озабоченно заявил, что для успешного наступления Киеву нужны «сотни» танков, так что того количества, которое пока согласовали союзники — явно недостаточно.