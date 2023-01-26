В поте лица: внуку Пугачевой приходится усердно работать, чтобы выжить в США

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

За океан наследник звездной бабушки укатил после объявления о начале частичной мобилизации. Теперь ему приходится обосновываться на новом месте. Ведь возвращаться на Родину, кажется, он не намерен.

Внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой Никита Пресняков, эмигрировавший в США после начала частичной мобилизации в РФ, рассказал о непростой жизни за океаном. Там наследнику приходится работать днями и ночами, чтобы прокормить себя и свою жену Алену Краснову.

Если раньше Пресняков увлекался музыкой и театром, то теперь вектор своего внимания он направил на режиссуру. Сейчас он снимает клипы для западных исполнителей. Отмечает, что карьера в США «стрельнула», но приходится буквально круглосуточно работать.

«Провел три дня, не вылезая из монтажа», — сообщил Пресняков, на опубликованном в социальной сети видео.

Плотный трудовой график не позволяет ни отдохнуть, ни провести время с Красновой. Поэтому в рабочие поездки на поиски съемочных локаций жена отправляется с мужем. Кстати, это не первая попытка Преснякова обосноваться в США. В молодости он улетел в Нью-Йорк учиться. После обучения устроиться по специальности не смог, и все свободное время пропадал в барах. Когда праздная жизнь наскучила, он вернулся в Россию и погрузился в музыку. Тогда же он и встретил будущую супругу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходят израильские будни сбежавшей из РФ Аллы Пугачевой.