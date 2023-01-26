Фото: www.globallookpress.com / Freddie Everett/Us State

Станет ли этот шаг началом нормализации отношений между странами?

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Информацию об этом в официальном Telegram-канале разместило посольство США в РФ, опубликовав фотографию посла в одном из столичных аэропортов.

На первом фото из России дипломат позирует в столичном аэропорту. Фото: Telegram / Посольство США в Москве

«С возвращением в Россию, посол Трейси», — гласит подпись под фото.

Линн Трейси была назначена на должность посла США в РФ 21 декабря 2022 года, а присягу приняла 9 января 2023 года. Первая ее официальная встреча в новой должности состоялась 24 января в Вашингтоне. Там состоялась беседа американского дипломата и посла РФ в США Анатолия Антонова.

Трейси — первая женщина на посту посла США в РФ. Она является кадровым дипломатом. Ранее она работала послом в Армении, также состояла в дипломатическом штате США в странах Центральной Азии, Китая и Афганистана. С 2014-го по 2017-й года Трейси была заместителем главы миссии в Посольстве США в Москве.

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