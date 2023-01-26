Верит до последнего: почему Джо Байден решил передать Украине танки M1 Abrams

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Американский лидер уверен, весной ВСУ проведут контрнаступление. Поэтому боевикам и поддерживающим это странам нужно готовиться заранее.

Объявивший о поставках Украине 31 танка M1 Abrams президент США объяснил, зачем он это сделает. По его словам, техника самая эффективная в мире, но сложная в управлении. Поэтому уже сейчас необходимо обучать Вооруженные силы Украины (ВСУ) работать с ней.

«Для доставки этих танков на поле боя потребуется время, в течение которого мы сделаем все необходимое, чтобы украинцы были полностью готовы интегрировать танки Abrams в свою систему обороны», — пояснил Байден в ходе телевизионного обращения.

Кроме того, он отметил, что весной ВСУ намерены совершить контрнаступление. Поэтому странам, помогающим Украине, надо помогать заранее.

«С приближением весны украинские силы работают над защитой удерживаемой ими территории и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», — добавил он.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что военная помощь из США не несет угрозы для России. Он и остальные поддерживающие киевский режим хотят лишь завершения конфликта на справедливых для Украины условиях.

Танки планируют поставить не ранее, чем через год, сообщил телеканал ABC. Связано это с тем, что они будут переданы вне механизма, который позволяет передавать оружие напрямую из запасов Пентагона. Киеву придется ждать выполнения контакта на их производство, как при обычных закупках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему западные танки Abrams и Leopard не годятся для боев на Украине.