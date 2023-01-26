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Российский лидер отметил — пусть на Западе живут, как хотят, если их устраивает жить без произведений Петра Чайковского, их выбор. Но Россия без мировой классики жить не будет!

Россия не будет жить без мировой культуры, в отличие от Запада, который отменяет российского композитора Петра Чайковского. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами в МГУ, приуроченной к Татьяниному дню.

«Да, мы неидеальны, наверное, есть о чем с нами поспорить. Но мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О. Генри и так далее, а там додумались до того, чтобы отменить Чайковского. Ну пускай они живут без Чайковского, и без Достоевского, и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем», — сказал российский лидер.

Он еще раз напомнил, что страна зарождалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. Именно поэтому тема культурного наследия для граждан страны близка и впитывается «с молоком матери». Кроме того, в ходе встречи Путин раскритиковал европейские элиты за обслуживание интересов третьих стран, отметив, что «простые» граждане, в частности австрийцы, по-прежнему доброжелательны к России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин раскритиковал европейские элиты за обслуживание интересов третьих стран.