Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре и ряде других городов

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В некоторых областях объявлена воздушная тревога.

В нескольких областях Украины прозвучали взрывы, сработали системы противовоздушной обороны (ПВВО). Об этом сообщило издание «Общественное. Новости». По словам журналистов, речь идет о Днепропетровске, а также о находящихся под контролем украинских властей Вольнянске, Херсоне и Харьковской области.

В свою очередь глава Днепропетровского областного совета в своем Telegram-канале сообщил, что один из снарядов попал в промышленное предприятие в городе, жертв нет. Больше сообщений от официальных лиц Украины не поступало.

Сейчас в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей объявлена воздушная тревога.

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