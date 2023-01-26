Лучше не рисковать: какую опасность таит грипп, перенесенный «на ногах»
Терапевт Константинова назвала смерть последствием перенесенного гриппа «на ногах»
Фото: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller
В момент болезни организм ослабевает. И если ему не помочь восстановиться, высок риск «заработать» тяжелейшие последствия.
Решение в момент болезни гриппом не взять больничный на работе, продолжить усердно трудиться может быть смертельно опасно. Об этом предупредила врач-терапевт Марина Константинова в беседе с URA.RU.
«Стресс, умственное напряжение, физическая нагрузка, холод могут привести к тому, что организму просто не хватит сил бороться с вирусом. Он и его токсины начнут проникать в кровь и далее во все органы, тем самым вызывая серьезные осложнения и даже летальный исход», — пояснила специалист.
Кроме того, грипп чаще всего поражает ослабленные органы, вызывая обострения того или иного заболевания. Их можно разделить на две группы: легочные и внелегочные.
К первой группе относят пневмонию, формирование абсцесса легкого, образование эмпиемы, острый респираторный дистресс-синдром. Ко второй: бактериальные риниты, синуситы, отиты, трахеиты, вирусный энцефалит, менингит, неврит, радикулоневрит, поражение печени, синдром Рея, миокардит, токсико-аллергический шок.
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