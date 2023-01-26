Российские военные предотвратили попытку ВСУ форсировать Днепр
Фото: www.globallookpress.com / Sadak Souici
Украинских националистов своевременно заметили и накрыли огнем.
Подразделения ВСУ предприняли попытку форсировать Днепр в районе Новой Каховки. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Попытка подобраться к российским позициям провалилась: украинские военные были замечены еще на походе и встречены огнем.
«Разведка вовремя обнаружила перемещение врага, передала координаты артиллерии и открыла огонь», — сообщил Рогов.
Он также добавил, что попытка высадки была совершена по такому же сценарию, как и предыдущая, в которой группа националистов была полностью ликвидирована.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВС РФ пресекли попытку высадки диверсантов ВСУ под Херсоном.