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Германия яро «помогает» Украине и намерена и в будущем так делать. При этом забывая — есть и своя армия, которую канцлер Олаф Шольц пообещал укрепить. Но, а воз и ныне там.

Депутат комитета бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте рассказал, какие последствия для страны принесут поставки Украине танков Leopard 2. По его словам, такое решение правительства было в корне неверным и может усугубить и так не лучшее положение дел в бундесвере.

Он вспомнил, как год назад канцлер Олаф Шольц пообещал выделить на нужды армии 100 миллиардов евро. Деньги нужны на укреплении бундесвера. Но спустя год особых изменений нет.

«К сожалению, приходится констатировать, что после этого Zeitwende бундесвер слаб как никогда, потому что оружие передается. Так что это ошибка», — отметил он в интервью «Известиям».

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что американские оружейные компании уже пытаются воспользоваться ситуацией и вести бизнес в основном на европейском рынке из-за того, что немецкая промышленность не сможет в короткие сроки сделать танки. Это также наносит ущерб немецкой промышленности. И третий негативный фактор после поставок Киеву танков Leopard 2 — это очередной шаг к эскалации конфликта.

«Пройдена очередная черта. Большинство немецких политиков даже не знают, что там происходит. Они не знают военной обстановки, однако делают еще один шаг к эскалации. И я это отвергаю!» — заключил он.

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