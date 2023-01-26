Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель снова свободна

Фото: Instagram* / family.alena

Девушка рассказала, что бракоразводный процесс длился на протяжении четырех месяцев. Ведь в семье подрастает сын, которому нет еще и года.

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель поделилась радостной вестью. Суд, наконец, удовлетворил ее иск и развел с мужем-стриптизером Ильей Семиным. Этого решения она ждала на протяжении четырех месяцев.

«Сегодня суд принял все решения, и мы получили развод. Сколько времени понадобилось. Я в шоке», — написала она в соцсетях.

С отцом второго сына Семиным она познакомилась в ночном клубе. Там парень работал стриптизером. Страсть охватила парочку моментально, но отношения между ними сложились не самые безоблачные. Многочисленные ссоры, скандалы, но все же им удалось наладить отношения и стать мужем и женой. После свадьбы семья казалось идеальной. Но спустя время вновь начались взаимные претензии. Рапунцель не готова была терпеть побои мужа и неадекватное поведение, Семин же обвинял жену в неверности. Помириться паре так и не удалось.

Сначала супруги разъехались. А вскоре Рапунцель повстречала новую любовь. Правда, оказалось, что на момент знакомства Александр Смуров был женат. На что на Рапунцель полился шквал критики и осуждения. Но чуть позже мужчина расстался. И теперь девушка готова всему миру кричать о своей новой и взаимной любви.

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