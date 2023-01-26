«Полная неожиданность»: концерт Урганта в Москве отменили по неизвестным причинам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

Телеведущий с прискорбием отметил — для него, как и для поклонников, новость стала полной неожиданностью. Тем более, когда перенос происходит не в первый раз.

Московский концерт пропавшего с телеэкранов с начала февраля Ивана Урганта отменили. Неприятное известие знаменитость сообщил в своем сообществе во «ВКонтакте». Это выступление изначально было запланировало на октябрь прошлого года, но тогда перенеслось на февраль 2023 года. Он призвал всех кто, приобрел билеты, не паниковать и не переживать.

«Уважаемые зрители, концерт 2 ферваля отменен. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта. С любовью, Гриша (музыкальный псевдоним Урганта — Прим. ред.)», — написано в соцсетях.

О причинах отмены Ургант не сообщил. Вместе с тем совсем недавно фанаты телеведущего обрадовались, увидев в социальной сети кадры с декорациями популярной программы, на которых человек, сильно похожий на Урганта беседовал с Филиппом Киркоровым.

Но, чтобы не распространять слухи, телеведущий объяснил публикацию. Он отметил, что на снимках вовсе не он, перерыв программы продолжается. И как только станет точно известно о возвращение шоу на телеэкраны, Ургант будет с радостью ждать Киркорова в своей студии. Кроме того, он сообщит об этом лично.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актеры думают о франшизе «Елки» без Урганта и Светлакова.