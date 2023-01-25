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Устроить международный праздник предложила Дарья Семенова. Девушка училась в вузе Австрии, но после начала спецоперации вернулась в Россию. Там от нее потребовали выбрать между учебой и Родиной.

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Однако уточнил, что такое мероприятие возможно только в будущем — в текущей ситуации эту идею не так просто осуществить.

«Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее в 2017 году — несмотря на крымские события 2014 года — мы его провели. И провели очень успешно. Я думаю, что все в свое время. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Конечно, мы поддержим», — сказал глава государства.

Идею президенту подала студентка РУДН Дарья Семенова. Девушка и другие учащиеся вузов встретились с Владимиром Путиным во время визита последнего в МГУ. Дарья рассказала, что еще недавно училась в Венском государственном университете. Однако после начала спецоперации по защите Донбасса от нее потребовали подписать документ с осуждением политики России и поддержкой Украины. Девушка отказалась и вернулась на Родину. Она добавила, что ни о чем не жалеет и хочет поработать волонтером на Всемирном фестивале студентов и молодежи.

«Эта идея очень правильная. Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И, как правило, проходят с очень хорошим результатом <…> Но прежде всего нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра», — добавил Владимир Путин.

В заключение глава государства пообещал привлечь Дарью Семенову к организации мероприятия. Последний Всемирный фестиваль студентов и молодежи состоялся в России в 2017 году. Местом его проведения стал Сочи.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как прошел визит Владимира Путина в МГУ, а также о темах его разговоров со студентами.