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Военнослужащим ВС РФ удалось сорвать планы украинских боевиков по масштабному наступлению на запорожском направлении.

Российские войска уничтожили командование 128-й бригады ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Теперь уже и в Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й бригады. До этого у них командный состав не погибал», — сказал Владимир Рогов в эфире телеканала НТС.

По его словам, военнослужащие ВС РФ активно продвигаются вперед в Запорожской области.

«Основные боевые действия происходят по линии Каменское — Орехов — Гуляйполе», — уточнил чиновник.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что наступательные действия группировки войск «Восток» позволили занять им более выгодные позиции на запорожском направлении.

При этом врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий считает, что ВСУ готовятся к контрнаступлению в регионе. Численность украинских боевиков на этом направлении он оценил в 40 тысяч человек.

Владимир Рогов позже сообщил, что план ВСУ по наступлению в Запорожской области провалился из-за успехов российских войск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ вскрыли позиции националистов на первой линии обороны в Запорожской области.