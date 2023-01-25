Джо Байден заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

В Вашингтоне заявили, что тактика и стратегия российских военных постоянно эволюционируют. Украинские боевики больше не смогут держаться без нового оружия.

Президент США Джо Байден заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. Его слова процитировала администрация Белого дома.

«Чтобы освободить свою территорию, они должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе», — сказал Джо Байден во время своей речи в Белом доме.

По его словам, очередной виток эскалации конфликта предвещает приближающаяся весна. Украина уже запросила у США вооружения для наступательных действий. В ответ на это Вашингтон планирует поставить Киеву сотни единиц бронетехники и танков.

«Сегодня я объявляю, что США направят Украине 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому батальону», — анонсировал поставки президент США.

В пресс-службе Белого дома уточнили, что ожидают также и усиления наступательных операций России. Это произойдет в ближайшие недели и месяцы.

План США об отправке танков Abrams на Украине — провален по технологическим аспектам. Об этом 24 января сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на Западе переоценивают потенциал боевиков ВСУ.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

На Западе военную кампанию России назвали «вторжением». Входящие в НАТО страны и их союзники усилили военную и финансовую поддержку Украины. Поставляемые вооружения активно уничтожают российские военные.

Так, ранее 5-tv.ru сообщал, что военнослужащие ВС РФ уничтожили западную бронетехнику ВСУ из ПТРК «Корнет», а также публиковал видео с подбитыми машинами.