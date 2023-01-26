Прогнувшийся Шольц подталкивает Германию к конфликту с Россией

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Коллеги Шольца утверждают: на канцлера явно надавили, но это не оправдывает такого политического решения.

В Европе сегодня официально началась великая миграция «Леопардов». Германия разрешила своим партнерам поставлять свои танки Киеву и сама не собирается отставать. Уже появляются видео, где эшелоны с танками едут в сторону восточных границ НАТО. При этом Шольц на голубом глазу заявляет, что эскалации между Альянсом и Москвой нужно избегать. Участвовать во всем этом решили не все страны старого света. Например, Бельгия заявила, что у нее для Украины танков нет. Все они были проданы еще десять лет назад. Что еще может пойти не так — расскажет Виталий Чащухин.

Таких речей в германском парламенте не произносили, пожалуй, со времен Гитлера. Спустя восемь послевоенных десятилетий канцлер ФРГ Олаф Шольц дает отмашку на отправку немецких танков против России, попутно убеждая всех, что это его самостоятельное решение.

«Мы решили поставить Украине „Леопарды“. Это стало результатом размышлений и обсуждений с партнерами. Это решение правильное, и мы не пошли ни у кого на поводу», — заявил Шольц.

Аплодисменты в зале быстро сменяются неодобрительными репликами. Германия встает на опасный путь дальнейшей эскалации и делает это явно не по своей воле.

«Что большая провокация: поставка танков или то, что делает Россия? Когда прозвучит требование послать войска, вы это тоже сделаете? Когда вы проведете черту и скажете, что так дальше нельзя?» — спрашивают немцы.

«Все это вызывает опасения у сограждан, но, повторю, мы принимаем, взвешенные решения, которые координируются с нашими союзниками и партнерами», — отвечает Шольц.

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«Шольц втягивает нас в войну, и это уже Третья мировая. И все это наше продажное правительство, целиком и полностью зависимое от США», — заявила одна из участниц антивоенной демонстрации в Берлине Каролина.

И это давление невозможно было не заметить. Только за последние семь дней на Берлин обрушились звонки президента США Джо Байдена, визиты главы Пентагона и генсека НАТО.

«Приходит только одна мысль — Германия прогнулась. Вместо принципа невмешательства и дипломатии, мы в очередной раз видим, что федеральное правительство поддается на внешнее давление», — заявляет депутат бундестага Штефан Котрэ.

В Москве тем временем предупреждают о последствиях — немецкие танки ждет та же учесть, что и остальную военную помощь Запада.

«Это явная переоценка того потенциала, который это добавит ВС Украины. Эти танки сгорят также, как и все остальные. Стоят только они очень дорого, это ляжет на плечи европейских налогоплательщиков, американцы как всегда останутся при своих, может, и с хорошими барышами», — подчеркивает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российский посол в Германии Сергей Нечаев проводит очевидные исторические параллели — «боевые танки» с германскими крестами вновь будут отправлены на «восточный фронт».

«Такое решение Берлина принято в дни 80-летия прорыва ленинградской блокады, в которой погибли сотни тысяч российских граждан. Оно разрушает остатки взаимного доверия, наносит непоправимый ущерб находящимся и без того в плачевном состоянии российско-германским отношениям, ставят под сомнения возможность их нормализации в обозримом будущем», — подчеркивает Нечаев.

Одновременно с этим о передаче Украине американских танков Abrams собирается объявить и президент Байден.

Оба танка — действительно мощная наступательная техника– стоимостью от пяти до восьми миллионов долларов. Германия готова передать для начала 14 танков, США, по данным прессы, не меньше трех десятков, но поставки могут растянуться на целый год. Есть и другие проблемы.

Германия организует и берет на себя своего рода «танковый аутсорсинг». И это уже в самом деле — деньги на крови. Немцы будут отвечать за техническое обслуживание и своих, и реэкспортных «Леопардов», стоящих на вооружении других европейских стран. А также обучение экипажей.

Бельгия, например, из-за постоянных поломок и неисправностей сняла «Леопарды» полностью с вооружения и продала частным компаниям за 10-15 тысяч евро каждый. А теперь предприниматели готовы их продать обратно, для нужд Киева, но уже просят полмиллиона за единицу. Украина тем временем только наращивает потенциал для дальнейшей обострения, требуя теперь у Запада истребители F16 и «Торнадо».

Олаф Шольц сегодня чуть ли не божился перед бундестагом, что уж поставок боевой авиации он не допустит. То же самое он когда-то утверждал и про тяжелые вооружения ВСУ, не говоря уже о том, что для Берлина все начиналось исключительно с отправки бронежилетов. От обороны немцы перешли к наступлению.