Владимир Путин обсудил политику со студентами МГУ: как прошел его визит в вуз

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Глава государства рассказал молодежи о целях спецоперации, а также пошутил про Австрию.

Президент сегодня опоздал на лекции! С таким заголовком, вероятно, выйдет студенческая газета МГУ после визита Владимира Путина в главный вуз страны. Российский лидер решил лично поздравить студентов с их праздником. А заодно по их просьбе перенес еще одну важную дату на другой день. Как такое возможно, расскажет корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

В долине МГУ он снова первый. «Ломоносов» — десятиэтажный стеклянный гигант. Здесь будут растить высокотехнологическое будущее России. Первые резиденты осваиваются в стеклянном монолите «Ломоносова». Их уже 25. И в каждом офисе могут произнести:

«До нас этого никто в России не делал»

От биохимии до микроэлектроники — и это только коворкинг «Ломоносова». Пользоваться всеми этими лабораториями могут те, кто еще даже не дорос до стартапа, но чьи идеи уже интересны научному сообществу.

«От идеи до производства» — это назвали технологическим лифтом. Его запуску помогут еще восемь центров, которые придут в долину МГУ вслед за «Ломоносовым». Путин встречается с теми, кому их осваивать. В день студента в Москву приехала молодежь со всей страны.

«Князь Трубецкой при вступлении в свою должность — по-моему, в 1905 году, примерно в это время — говорил о единстве, о необходимости единства. Говорил, что нужно верить в себя, верить в молодежь и в то святое дело, которому мы служим», — обратился к молодым людям Владимир Путин.

Владислав Олейник еще не так давно служил святому делу с оружием в руках. У луганского студента есть медаль «За отвагу».

«Когда вы взяли в руки оружие, сколько вам было? 22 года?» — спросил президент.

«Двадцать три. За участие в боевых действиях по освобождению республики и защиту ее народа я отмечен командованием медалью», — ответил Владислав.

«Думаю, что такие люди, как вы, острее всего и точнее всего понимают необходимость того, что сейчас делает Россия по поддержке наших граждан, проживающих на этих территориях. Цель, как я уже много раз говорил, — прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территорий. И мы этого не можем допустить. Поэтому когда молодые люди, такие как вы, с оружием в руках отстаивают интересы своей большой и малой Родины — это чрезвычайно важно», — отреагировал глава государства.

Теперь пора превратить новые территории во всероссийскую студенческую стройку, говорит участник студотряда из Челябинска. Путин не против. Но просит немного подождать.

«Там ситуация пока сложная на многих территориях. А если в массовом порядке студенты там будут работать, за каждым там не уследишь. К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину — заградотряды же создали. Вот совсем недавно, неделю назад, ребята рассказывали. В одном населенном пункте наши смотрят: противник впереди, а по ним стреляют. Причем плотным огнем. Не дают отступать. Это националисты работают, сами вперед не лезут. Это я к тому, что ситуация сложная на многих территориях. Сама идея правильная, мы обязательно сделаем это в своем время. Но надо решить вопросы, связанные с обеспечением безопасности», — прокомментировал Владимир Путин.

Но до культуры отмены мы не опустимся, снова напоминает президент.

«Мы никогда не додумались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха. А там додумались до того, чтобы отменить Чайковского. Ну и пускай! Пускай они живут без Чайковского, Достоевского и Толстого. А мы без мировой классики жить не будем. Но это просто один из примеров нашего культурного кода. А он как раз многообразен. Потому что Россия рождалась как единое централизованное государство, как многонациональная и многоконфессиональная страна. У нас это, по сути, с младых ногтей, с молоком матери все впитано. И нам нужно эту тему наполнять глубоким содержанием», — призвал Владимир Путин.

Потому, что на Западе в отношении России теперь — сплошные шаблоны. Дарья Семенова испытала эту политику на себе, когда училась в австрийском вузе. 24 февраля ей предложили выбрать между институтом и родиной.

«Получила бумагу от своего университета через пару дней после того, как началась специальная военная операция, с просьбой подписать ее. Там было написано, что Россия является страной-террористом, что я должна поддерживать Украину. Я ее не подписала. Мой выбор, я считаю, правильный. Меня моя семья поддерживает», — рассказала девушка.

«Где вы учились, в каком университете?» — уточнил президент.

«Венский государственный университет. Теперь вернулась на Родину. Хочу сказать, что многие простые жители Австрии знают о вас, о нашей стране много хорошего, знают нашу историю», — ответила студентка.

«У меня добрые отношения со многими „простыми“, как вы сказали, и не очень простыми австрийцами. Я знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно. Несмотря ни на какие драматические события, которые в мире происходят», — прокомментировал Владимир Путин.

Путин напоминает: Советский Союз добровольно вывел свои войска из Европы. Западные участники антигитлеровской коалиции не сделали этого до сих пор.

«После Второй мировой войны Германия, как известно, была разделена на четыре сектора: американский, английский, французский и советский. Так вот Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса. А Соединенные Штаты — нет. И строго говоря, формально и юридически на территории ФРГ находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть — их там очень много», — сказал президент.

Но в то, что Европа однажды снова обретет свой суверенитет, Путин не сомневается. Еще больше верит в идеи российской молодежи. Согласился подумать о переносе Дня студента на лето, когда отмечать праздник не мешает сессия.