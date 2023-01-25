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Западные государства обязались оказывать содействие в защите города. Как отреагировала Россия?

ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в список всемирного наследия, сообщается на сайте организации.

Согласно информации, исторический центр города также внесен в список наследия, находящегося под угрозой.

«Это решение признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его», — говорится в сообщении.

Согласно Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, все 194 принявшие ее государства обязались оказывать содействие в защите города и не предпринимать никаких шагов, которые могут нанести ему ущерб.

На это тут же отреагировали в постоянном представительстве РФ при организации ЮНЕСКО. По их мнению, это решение было принято в обход правил процедуры и не выдерживают критики.

«Решение о включении Одессы в ускоренном порядке в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, принято под давлением коллективного Запада в обход правил процедуры», — говорится в сообщении.

Более того, Киев утаил от ЮНЕСКО информацию о сносе памятников в Одессе перед ее включением в список и отказался предоставить запрошенные консультативными органами дополнительные сведения, ссылаясь на военную тайну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как СБУ задержала замглавы Одесской областной администрации по делу о взятке.