ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в список всемирного наследия
Центр Одессы внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Фото: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov
Западные государства обязались оказывать содействие в защите города. Как отреагировала Россия?
ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в список всемирного наследия, сообщается на сайте организации.
Согласно информации, исторический центр города также внесен в список наследия, находящегося под угрозой.
«Это решение признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его», — говорится в сообщении.
Согласно Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, все 194 принявшие ее государства обязались оказывать содействие в защите города и не предпринимать никаких шагов, которые могут нанести ему ущерб.
На это тут же отреагировали в постоянном представительстве РФ при организации ЮНЕСКО. По их мнению, это решение было принято в обход правил процедуры и не выдерживают критики.
«Решение о включении Одессы в ускоренном порядке в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, принято под давлением коллективного Запада в обход правил процедуры», — говорится в сообщении.
Более того, Киев утаил от ЮНЕСКО информацию о сносе памятников в Одессе перед ее включением в список и отказался предоставить запрошенные консультативными органами дополнительные сведения, ссылаясь на военную тайну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как СБУ задержала замглавы Одесской областной администрации по делу о взятке.