Муцениеце ответила на упреки о своей ненужности мужчинам: «Я не одна»

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После развода с Павлом Прилучным актриса так и не встретила вторую половинку, в то время как бывший во всю строит личную жизнь с новой женой.

Российская актриса и бывшая супруга Павла Прилучного ответила хейтерам на упреки в том, что никому нужна. Многие из них не сомневаются, что знаменитость упустила лучшего мужчину в своей жизни и другого такого не встретит. Но у нее на этот счет свое мнение.

«Я не переживаю по поводу этого, у меня есть дети, замечательные подруги», мама, сестра. Я не одна», — ответила звезда «Закрытой школы» в соцсетях.

Кроме того, уверяет экс-супруга Павла Прилучного, встретить любимого мужчину — не главная цель в ее жизни. В ней и без этого есть много чего интересного и заслуживающего внимания. Не на последнем месте в приоритетах Агаты профессиональное развитие, да и себе любимой тоже внимание необходимо.

«Это странная цель. Девочки, надо быть собой, любить себя, развиваться в карьере», — уверена она.

При этом знаменитость призналась, что будет счастлива, если все-таки встретит любимого мужчину, но вот замуж выходить точно не торопится. Да и раньше-то ей этого не сильно хотелось, до 40 лет точно. И только потом, быть может, одного ребенка и то от суррогатной мамы. Но жизнь спутала все карты.

«Я никогда не хотела связывать себя узами брака, но в итоге связала. Я не зарекаюсь, что никогда не выйду замуж. Жизнь — она такая непредсказуемая», — не сомневается кинозвезда.

Также звезда шоу «Честный развод» не исключает, что вообще может остаться одна, ведь по природе она — однолюб. Более того, звезда убедилась на своем примере, что развод кому-то может идти на пользу. Расставание с мужем хоть и не прошло безболезненно, зато появилось время на себя и карьеру.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись летом 2020 года. Этому предшествовали громкие скандалы в семье. Актриса призналась на всю страну, что пережила домашнее насилие, а еще в том, что вместе с детьми жила в страхе. Найти взаимопонимание после случившегося пара смогла только через два года, супруги решили поддерживать общение ради общих детей, для которых расставание родителей не прошло безболезненно.