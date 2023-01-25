Почему Лолита жалеет о шикарной недвижимости в Москве?

Певица Лолита считает, что недвижимость в Москве уже ничего не стоит

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Знаменитость призналась, что у нее есть абсолютно все. Но что с этим делать?

Певица Лолита призналась, что не знает, что делать со своей недвижимостью в Москве и уже жалеет о дорогостоящих покупках. Об этом она рассказала KP.RU.

По ее словам, все ее квартиры, купленные на гонорары от концертов, сейчас стоят без дела и даже некому за ними ухаживать.

«Где-то трубы протекут, где-то обои отойдут, за всем этим нужно следить, а времени на каждую недвижимость просто нет», — говорит артистка.

Изначально Лолита просто мечтала о квартире в столице, ведь все детство она провела в коммуналке. Теперь у нее есть все, но что с этим делать?

По ее мнению, в наше время недвижимость уже ничего не стоит, а сдавать свои квартиры в аренду певица не хочет, так как боится, что арендаторы могут там все испортить.

На новогодних праздника Лолита успела отдохнуть от своих московских забот на море, а теперь вовсю готовится к своему юбилею. Также в этом году она планирует дать большой концерт.

Сейчас Лолита встречается с неким бизнесменом Романом. Он на восемь лет младше нее. Певица светится от счастья и то и дело хвалится подарками.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лолита Милявская покинула Россию.