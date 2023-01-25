«Уходила в подвал и пила»: Шаляпин впервые рассказал неприличное о Пугачевой

Прохор Шаляпин рассказал, как Алла Пугачева пила вино в подвале института в студенческие годы

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

До сих пор многие студенты знают историю о «подвале в Ипполитовке». Что же там произошло?

Певец Прохор Шаляпин в честь Дня студента в России поделился многими историями своей молодости. Одной из них оказалась история о сбежавшей из России певице Алле Пугачевой и ее пристрастию к алкоголю. Об этом пишут dni.ru.

В частности, артист рассказал о своей учебе в музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова, которое заканчивала еще и народная артистка.

Но самое интересное, что все студенческие годы по все институту ходила самая жуткая байка: как Алла Пугачева распивает спиртные напитки в подвале здания.

Многие видели, как знаменитость постоянно уходила в подвал. Быть может, эти стены вообще скрывали какое-то «тайное общество»? Кто знает… Однако байка о «подвале в Ипполитовке» осталась со студентами и по сей день.

К слову, студенческие годы давно забыты. Теперь Алла Пугачева обживается в Израиле вместе со своей семьей. знаменитое семейство позволяет себе колкие высказывания в адрес родины и сограждан.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как проходят израильские будни сбежавшей из РФ Пугачевой.