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Министр внутренних дел России напомнил, какие уроки истории стоило бы выучить украинскому руководству.

Поставленные Украине танки «Леопард» (Leopard) настигнет судьба другой немецкой бронетехники — «Тигров» и «Пантер», которые использовали нацисты в годы Великой Отечественной войны. Об этом во время XXXI Международных Рождественских образовательных чтений заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Что мы наблюдаем сегодня? Мы видим, как потомки гитлеровских нацистов и потомки их кровавых приспешников — бандеровцев, возводивших концлагеря для уничтожения целых народов, готовых повторять «подвиги» своих «выдающихся» предков, радостно рукоплещут решениям о направлении немецких танков на восток. Но у потомков тех, кто освободил мир от коричневой чумы, тоже крепка генетическая память. Они прекрасно сохраняют в сознании современного поколения вид горящих на русских землях немецких «тигров» и «пантер». Запомнят они и сожженные современные «леопарды», — заявил Колокольцев.

Напомним, правительство ФРГ объявило о решении передать Украине танки Leopard 2 — Германия готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит Киеву роту из 14 танков.

Депутат бундестага Петр Быстрон заявил, что таким образом канцлер ФРГ Олаф Шольц растоптал послевоенные принципы мира. Он напомнил, что лозунг «никогда больше» означал отказ от поставок вооружений на территорию конфликтов.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что решение Берлина представляет настоящую опасность — конфликт может выйти на другой уровень. Он подчеркнул, что Германия не заинтересована в дипломатическом решении кризиса, выбирая путь эскалации. А киевский режим накачивают смертоносными вооружениями, которые используются, в том числе против мирного населения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в российском посольстве отреагировали на новость о поставках ФРГ танков Украине.