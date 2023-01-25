Формула любви: какой аромат духов нравится мужчинам больше всего

Irish Mirror: большинство мужчин в восторге от аромата цветов

Фото: www.globallookpress.com / Michael Jaeger

Эксперты провели исследование и выяснили, какие женские духи действуют на мужчин как афродизиак.

Обозреватели издания Irish Mirror провели исследование и выяснили формулу любви. Результаты показали, какие ароматы духов наиболее привлекательны для мужчин. Среди них — цветочный, фруктовый и ванильный запахи.

Всего в опросе приняли участие четыре тысячи мужчин. Выяснилось, что для 85% из них самый приятный аромат у женщины — цветочный. Для представителей сильного пола запах цветов подобен афродизиаку.

Второй самый чарующий аромат на женщине — сладкие запахи. Такие духи нравятся 81% опрошенных мужчин.

Также в ТОП-3 самых приятных женских ароматов вошли фруктовые парфюмы — они нравятся 78% мужчин. По их мнению, такой аромат — самое сексуальное, что может носить женщина.

Не остались без внимания также ванильные и цитрусовые духи. Согласно результатам опроса, такие ароматы нравятся 73% и 69% опрошенных мужчин соответственно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каков риск смерти от духов по мнению парфюмера.