От 17 минут до 90 секунд: как менялось время на «Часах судного дня»

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Отсчет начали в далеком 1947 году. Когда показатель был у предела?

Стрелки символических «Часов Судного дня» были переведены на десять секунд ближе к «ядерной полуночи». Впервые за три года показания со 100 секунд упали до 90.

Изначально Часы Судного дня были созданы в 1947 году в виде метафоры к тому, что наш мир самоуничтожается и близится к полуночи. Это было сделано для того, чтобы привлечь внимание человечества к угрозам ядерного оружия. Тогда на часах было семь минут до полуночи.

Уже в 1953 году на часах оставалось две минуты до полуночи (кстати, самый страшный показатель за весь XX век). Но уже в 1960 году время увеличилось до шести минут.

В 1963 году СССР и США подписали договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Соответственно, часы увеличились до 12 минут.

🚨#BREAKING: The Doomsday Clock was moved to 90 seconds to midnight today, Jan. 24, the closest it has ever been to annihilation pic.twitter.com/SIMPMNR2Vf — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 24, 2023

И снова скачок в 1984 году — три минуты до судного дня. Снова отношения между США и Россией ухудшились.

А вот в 1991 году был лучший период — тогда до полуночи оставалось 17 минут. Затем время снова начало сокращаться. И только в 2010 году немного увеличилось до шести минут.

И вот наступил 2018 года, когда часы, впервые с 1953 года вернулись к двум минутам до полуночи. Затем уже 100 секунду в 2020 и 2021 году (из-за изменения климата и дезинформации). И вот 2023 го, когда осталось всего 90 секунд.

В 2020 году экспертный совет установил 100 секунд до полуночи — впервые в истории часов Судного дня. «Бюллетень» указал на риски ядерной войны, изменения климата и развитие дезинформации. В 2021-м эксперты решили оставить те же 100 секунд.

Эксперты отмечают, что после начала СВО и ввода российских войск на территорию Незалежной, риск использования ядерного или биологического оружия только возрастает.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Песков прокомментировал перевод «часов Судного дня».