«Медленная смерть»: экс-депутат Рады предрек будущее Зеленского

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; 5-tv.ru

Ответственность за ситуацию в стране в полной мере ляжет на плечи ее президента.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев считает, что заморозка украинского конфликта приведет к «медленной смерти» президента Незалежной Владимира Зеленского. Об этом экс-нардеп сообщил в беседе с 5-tv.ru.

Царев отметил, что сейчас глава Украины занимает высокую позицию в рейтинге, а явных намеков, что его «отодвинут» нет. Однако, по словам депутата, отношение граждан к Зеленскому может резко измениться. Царев предположил, что к концу зимы президенту придется ответить на несколько неудобных вопросов о действиях киевского режима на поле боя.

«Часть регионов ушла, страна разрушена, сколько людей погибло. Ответственность за эти решения, конечно же, ляжет на Зеленского», - объяснил он.

Экс-депутат добавил, что заморозка боевых действий приведет украинского лидера к резкому падению рейтингов.

«Для Зеленского заморозка военных действий — это медленная смерть, быстрая смерть для него — это мирные соглашения», - прокомментировал собеседник издания.

По словам Олега Царева, президент Украины всеми силами пытается не допустить переговоров с РФ и зарубает на корню даже разговоры о возможности дипломатии с российской стороной.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Зеленского неоднозначно поздравила его с днем рождения.