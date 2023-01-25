Ситуация тяжелая: вышедшему из комы Роману Костомарову собираются сделать операцию

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Олимпийский чемпион и звезда «Ледникового периода» еще очень далек от выздоровления. 5-tv.ru стали известны эксклюзивные подробности о его самочувствии.

Состояние российского фигуриста Романа Костомарова все еще остается сложным, несмотря на его выход из комы. Как стало известно 5-tv.ru, ему планируют сделать операцию.

Роман Костомаров до сих пор не может дышать полностью самостоятельно. На ночь врачи периодически подключают его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). К тому же у олимпийского чемпиона 2006 года сильно скачет температура.

Но это не главная проблема: кардиологи заметили нарушения в сердечной деятельности. Сейчас врачи решают, как лучше поступить: сделать операцию или обойтись медикаментозным лечением.

Большую часть времени звезда «Ледникового периода» проводит во сне. Так его организму легче справиться с навалившимися проблемами.

О выходе Романа Костомарова из комы стало известно 24 января. Как сообщал 5-tv.ru, спортсмен не только очнулся, но и смог поговорить с врачами. В коме фигурист находился с 12 января. Перед этим он попал в реанимацию с пневмонией в тяжелом состоянии. У 45-летнего спортсмена начался сепсис в легких, его подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ.