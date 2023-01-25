В бундестаге обвинили Шольца в отказе от мирных принципов за передачу Киеву танков

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Канцлер Германии «выбросил за борт» уроки Второй мировой войны, считает депутат Петр Быстрон.

Канцлер Германии Олаф Шольц «выбросил за борт» мирные послевоенные принципы страны, когда согласился передать Украине танки Leopard 2. С таким заявлением выступил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон.

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«Вы только что разрушили все принципы послевоенной политики Германии. Лозунг „никогда больше“ означал отказ от поставок оружия на территорию военных конфликтов. Это был основополагающий тезис», — заявил Быстрон.

По словам парламентария, Шольц войдет в историю в качестве канцлера, «растоптавшего наследие» послевоенной политики Германии. Сейчас немцы задаются вопросами, почему их лидер «идет против людей» и не выполняет предвыборных обещаний, добавил Быстрон.

Олаф Шольц ответил на обвинения тем, что вынужден отступить от этого мирных послевоенных принципов из-за украинского конфликта. Депутат заметил, что 14 танков Leopard 2 не изменят ситуацию на Украине.

Как сообщал 5-tv.ru, танки Leopard 2 стали частью нового пакета помощи Украине. Также он включает в себя боеприпасы, техобслуживание систем и содействие в логистике.

Власти Германии долгое время отказывались поставлять свои танки Leopard на Украину. Почти каждый второй (45%) гражданин страны выступал против этого — по данным декабрьского опроса, проведенного социологическим институтом YouGov. При этом западные страны оказывали на Берлин сильное давление и требовали начать поставки танков.