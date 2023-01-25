Финансовые трудности? Почему Анджелина Джоли закрыла свой фонд поддержки женщин

Рита Миронова 30

Анджелина Джоли закрыла благотворительный фонд поддержки женщин

Финансовые трудности? Почему Анджелина Джоли закрыла свой фонд поддержки женщин

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash

Организация «The Jolie Dalton Helic Foundation» помогала женщинам со всего мира, столкнувшимся с насилием.

Голливудская актриса Анджелина Джоли решила закрыть свой благотворительный фонд по борьбе с насилием в отношении женщин. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, организацию пришлось закрыть в связи с «финансовыми трудностями». Согласно отчетам, Джоли вложила почти два миллиарда долларов (около 114 миллионов рублей — Прим. ред.) с момента основания компании в 2015 году, но сейчас у нее имеются долги перед кредиторами.

Интернет-пользователи предполагают, что Джоли испытывает финансовые трудности после развода с Питтом. Актриса подала на развод в 2016 году и вложила много денег в судебный процесс против бывшего мужа. Поводом расставания, по ее словам, послужили «непреодолимые разногласия».

В отличие от бывшей супруги, Брэд Питт сейчас буквально светится от счастья в компании новой избранницы. Возлюбленные беззаботно проводят время: отдыхают на пляже, ходят на вечеринки и просто наслаждаются друг другом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джоли подала иск в суд на Питта о домашнем насилии.

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