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Практика показывает, что ВС РФ не дают планам противника сбываться.

Украинские военные стягивают свои силы в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире федерального канала сообщил, что на запорожском направлении сейчас сконцентрировались около 40 тысяч военных ВСУ.

Балицкий отметил, что украинская сторона подготавливает попытку контрнаступления.

«Мы знаем о скоплении украинских сил в районе Запорожья, они готовятся к контрнаступлению. Мы эту ситуацию видим, понимаем и, соответственно, готовимся к встрече незваных гостей», — прокомментировал он.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что ВС РФ сорвали наступление противника. Член главного совета региональной администрации Владимир Рогов рассказал, что «упредительные действия» российских войск не дают планам ВСУ превращаться в жизнь.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 на фоне обострения ситуации в регионе. Тогда украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что вооруженные силы РФ пресекли попытку высадки диверсантов ВСУ под Херсоном.