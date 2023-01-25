Путин сообщил о расстреле украинских военных собственными заградотрядами

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Украинские националисты в зоне спецоперации не считаются ни с чем и стреляют своим же в спины.

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами МГУ высказался о заградотрядах в украинских войсках. По словам российского лидера, Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливают своих же в спину.

«Противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете? Заградотряды же создали. Вот совсем недавно, неделю назад, ребята рассказывали. В одном населенном пункте наш (российский солдат — Прим. ред.) смотрит, противник впереди, а по ним стреляют. Как говорят, плотный огонь. Не дают отступать», — рассказал президент.

На встрече с Путиным представители студенческих отрядов предложили провести на новых территориях РФ всероссийскую студенческую стройку. Президент назвал идею правильной, но пока что невозможной по соображениям безопасности.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. В сентябре Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры, на которых горят позиции ВСУ под Угледаром.