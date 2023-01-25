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Член главного совета региональной администрации Владимир Рогов информировал общественность о срыве плана ВСУ по масштабному наступлению в регионе.

Более выгодные позиции на запорожском направлении заняли Вооруженные силы России (ВС РФ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечено, что за сутки бойцы уничтожили свыше 60 украинских радикалов, три танка, автомобиль, гаубицу Д-20 и две боевые бронированные машины.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что в подконтрольной киевскому режиму части региона находятся около сорока тысяч боевиков Украины. По словам Балицкого, неонацисты готовятся к контрнаступлению.

Член главного совета региональной администрации Владимир Рогов также информировал о срыве плана Вооруженных сил Украины (ВСУ) по масштабному наступлению в Запорожской области благодаря действиям российской армии. Он отмечал, что теперь радикалам необходимо стягивать резервы, в том числе с донецкого направления, чтобы удержать фронтовую линию.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, начатую в конце февраля прошлого года, для денацификации и демилитаризации Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские солдаты пресекли попытку высадки диверсантов ВСУ под Херсоном.